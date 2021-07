Salute: presentato codice autoregolamentazione prodotti senza combustione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo pensato a un codice di autoregolamentazione per i prodotti senza combustione che possono essere un'alternativa per chi non riesce a smettere di fumare; il codice è ancora in via di definizione e aperto a ulteriori contributi”, ha commentato la vice presidente di Eurispes Raffaella Saso. Il convegno è proseguito con Giovanni Risso, presidente nazionale Fit, che ha affermato: “Ci rendiamo conto che stanno cambiando gli stili di vita e i consumatori guardano con più attenzione a prodotti di nuova generazione per la riduzione del danno, mi riferisco tanto a prodotti a base di tabacco riscaldato quanto alle sigarette elettroniche”. “Vogliamo portare avanti un concetto nuovo che è quello della prevenzione parziale - ha aggiunto Johann Rossi Mason, giornalista scientifica e direttrice di Mohre - l’Osservatorio sulle strategie di riduzione del rischio. “La comunicazione è fondamentale, perché è fondamentale la prevenzione primaria. Il fumo produce al mondo 8 milioni di morti l'anno. In Italia, con 11 milioni e mezzo di fumatori, si consideri che ⅓ dei tumori è legata al fumo. Oggi stiamo parlando di salvaguardare e proteggere i soggetti che comunque continuano a fumare”, ha aggiunto Francesco Cognetti, Primario di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Regina Elena di Roma. “Non è possibile dall'oggi al domani eliminare il fumo completamente, per quanto auspicabile. Adesso c'è una consapevolezza diversa. Lo Stato può investire in campagne di informazione”, ha infine osservato l'onorevole Giorgio Lovecchio. “Sì alla informazione, no alla proibizione. Per non favorire prodotti illeciti, dove non sappiamo cosa c'è all’interno”, ha concluso il deputato. (Ren)