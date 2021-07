Haiti: Uruguay condanna omicidio Moise, "preoccupazione su continuità ordine democratico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha espresso il suo "più energico ripudio e condanna" all'assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, avvenuto nella notte di mercoledì ad opera di un gruppo armato e ha manifestato la sua preoccupazione per la stabilità dell'ordine democratico. In una nota del ministero degli Esteri si afferma che "tale omicidio non può rimanere impunito e che devono essere applicate tutte le misure a livello nazionale ed internazionale per portare di fronte alla giustizia i responsabili di questo delitto". Montevideo ha quindi espresso "preoccupazione per la stabilità politica e la continuità dell'ordine democratico" nel paese caraibico e ha "sollecitato tutti gli attori a rispettare i canali istituzionali richiesti nel processo di successione presidenziale". A conclusione della nota il governo del presidente Luis Lacalle Pou ha espresso le sue "condoglianze" al popolo haitiano e alla famiglia del defunto. Il presidente è stato assassinato nella propria abitazione privata verso l’1 del mattino nella notte tra martedì e mercoledì da un gruppo di individui non identificati, di cui alcuni parlavano spagnolo. L'aggressione ha coinvolto anche la moglie, ferita e trasportata in ospedale, mentre uno dei figli presenti sarebbe uscito illeso. (segue) (Abu)