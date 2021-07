Assegno unico: Parente (Iv), estende dei diritti con arrivo di risorse a persone che hanno bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annamaria Parente, senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e Sanità a palazzo Madama, intervenendo in Aula sul decreto legge sull'assegno temporaneo per i figli minori ha osservato che "questa norma estende dei diritti con arrivo di risorse alle persone che hanno più bisogno. Si introduce un assegno - ha continuato la parlamentare - destinato alle famiglie con figli minori che finora non avevano diritto agli assegni al nucleo familiare. È diretto ai genitori disoccupati, ai lavoratori precari. L’assegno unico sancisce un principio, è un aiuto ai figli in quanto figli. E’ un cambiamento di dimensioni importantissime". L'esponente di Iv ha aggiunto: "Sta salendo il vento dell’ottimismo e deve spirare tra le famiglie per innescare un processo di fiducia che farà risollevare l’economia e favorire la natalità. Questa norma è una grandiosa leva di fiducia per il futuro. Ha una portata enorme in un disegno più organico. Italia viva vota convintamente questo provvedimento". (Rin)