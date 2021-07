© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appena approvato un emendamento al decreto Sostegni bis per consentire alla contrattazione collettiva di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto. Emendamento a firma mia e del gruppo Pd in commissione Lavoro". Lo scrive su Twitter Antonio Viscomi, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro della Camera.(Rin)