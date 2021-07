Spagna: sottosegretario Esteri Muniz Villa, serve una società con meno diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna punta ad arrivare ad un "nuovo contratto sociale" per istituire una società più equa e con meno persone lasciate indietro. Lo ha detto il sottosegretario al ministero degli Esteri spagnolo, Manuel Muniz Villa, intervenendo ad un evento organizzato dallo Iai sulla strategia di Madrid per la politica estera nel periodo fino al 2024 durante la sua visita di oggi a Roma. "Siamo stati molti preoccupati, negli anni passati, dalla lenta erosione dell'architettura liberale", ha dichiarato Muniz Villa, facendo riferimento alla Brexit ed alla crescita dei populismi nei Paesi europei. "Abbiamo un'economia molto internazionalizzata", ha osservato il sottosegretario spagnolo, evidenziando che i timori di Madrid all'inizio della pandemia del Covid-19 erano legati ad un possibile acuirsi delle diseguaglianze. Secondo Muniz Villa, invece, il Next Generation Eu con i Piani nazionali di ripresa e resilienza ed i soldi in arrivo rappresentano un'ottima opportunità per invertire tale tendenza, così come è una notizia molto positiva il cambio di approccio in favore del multilateralismo da parte della presidenza Usa guidata da Joe Biden. (Res)