Rifiuti: Bernabei (M5s Roma), Cingolani non ha chiesto discarica, Pd non faccia il furbo

- "Il consigliere Pd Pelonzi faccia poco il furbo. Dica dove vuole fare la discarica a Roma, oppure smentisca Zingaretti e il suo fallimentare piano regionale dei rifiuti. Il Ministero è stato chiaro: va riscritto perché non funziona. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, non ha chiesto alcuna discarica a Roma". Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del M5s Annalisa Bernabei. "Evidentemente si riferiva alla individuazione, da parte della Città metropolitana di Roma, delle aree idonee (cosiddette aree bianche) a realizzare una discarica in provincia - aggiunge la consigliera -. La disonestà intellettuale dell’assessore Valeriani e di Pelonzi è inarrivabile. Ormai usano qualunque trucco pur di scaricare sui romani l’inefficienza della Regione Lazio e l’inefficacia di un piano rifiuti regionale sottolineata, questa assolutamente sì, dallo stesso ministro Cingolani, che infatti ha chiesto di rivedere quel piano", conclude Bernabei. (Com)