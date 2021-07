Decreto Sostegni bis: Giacomoni, grazie a FI più tutela erogazione credito a consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, "è fondamentale garantire una corretta individuazione delle norme e delle tutele che riguardano le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, innanzitutto perché riguarda un servizio utilizzato da ampie fasce di popolazione, in molti casi quelle economicamente più deboli ed esposte alla crisi. Va proprio in questa direzione - continua il parlamentare in una nota - l'emendamento al decreto legge Sostegni bis, approvato in commissione Bilancio a Montecitorio grazie al lavoro di Forza Italia ed in particolar modo del capogruppo in commissione Roberto Pella e del deputato Paolo Barelli, che introduce nel Testo unico bancario una corretta individuazione delle norme e delle tutele riguardanti l'erogazione del credito al consumo, in conformità con l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea attraverso un chiarimento sui costi che devono essere ristorati in caso di estinzione anticipata del contratto". Nel dettaglio, l'esponente di FI spiega che grazie "all'approvazione del mio emendamento sono stati precisati i criteri che consentono un ristoro immediato e automatico ai consumatori in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, evitando possibili contenziosi e garantendo ai consumatori stessi la certezza dei loro diritti. Inoltre, con l'adeguamento del nuovo regime ai futuri contratti si restituirà anche stabilità e certezza al sistema degli operatori del credito al consumo - conclude Giacomoni - che hanno fondato la loro gestione su criteri prudenziali coerenti con le disposizioni del Testo unico bancario e gli indirizzi dell'autorità creditizie adottati in materia". (Com)