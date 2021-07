Scuola: Gallo (M5s), necessarie ulteriori 70mila unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A guida del Ministero dell'Istruzione il M5s anche nell'ultima legge di bilancio ha aumentato l'organico del comparto scuola aumentando l'organico dei docenti di sostegno fino a 106.170 unità e per il potenziamento della scuola dell'infanzia fino a 50.202. È stato un grande successo". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo: "Oggi il nostro impegno in Parlamento con la commissione cultura e la commissione bilancio sul decreto Sostegni bis continua per chiedere di rinnovare per l'anno 2021/2022 l' organico aggiuntivo Covid di circa 70mila unità, le stesse che il M5s, ritenendole necessarie, ha garantito nell'anno scolastico 2020/21 per affrontare l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza. La scuola, le famiglie e gli studenti devono poter contare su insegnanti e personale Ata aggiuntivo per lo sdoppiamento di classi affollate permettendo anche interventi di edilizia che recuperano nuovi spazi". (Ren)