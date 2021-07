Siria: ministro Esteri incontra rappresentante Unrwa, focus su profughi palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faysal Mekdad, ha incontrato oggi a Damasco il commissario generale dell’Agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana governativa “Sana”. Durante l’incontro le parti hanno discusso dell’impegno del governo di Damasco a sostegno dell'Unrwa, e dei suoi sforzi per soddisfare i bisogni dei profughi palestinesi in termini di servizi di base come istruzione, cure mediche e altro. Il capo della diplomazia siriana ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra governo e Unrwa nel superare gli ostacoli che impediscono all’agenzia di realizzare i suoi obiettivi, specialmente nel caso di campi profughi “devastati da gruppi terroristici”. (Res)