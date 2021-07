Russia-Estonia: ministero Esteri Tallin, possibili misure di reciprocità dopo espulsione console

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Estonia non esclude l'adozione di misure di reciprocità contro la Russia dopo l'espulsione del console del Paese a San Pietroburgo, Mart Latte. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Tallin. Secondo il portavoce l'espulsione di Latte è una chiara provocazione da parte della Russia. "Nella pratica dei rapporti internazionali, questa espulsione riceve usualmente una risposta sulla base della reciprocità. E' anche parte della prassi diplomatica che i dettagli dell'espulsione dei diplomatici non vengano svelati pubblicamente", ha dichiarato il portavoce estone parlando all'emittente televisiva "Err". Le dichiarazioni del portavoce della diplomazia di Tallin avvengono dopo che il ministero degli Esteri russo ha comunicato che il console estone dichiarato persona non grata ha 48 ore di tempo per lasciare il Paese. “Il 7 luglio, l'incaricata d'affari dell'ambasciata estone in Russia Ulla Uibo è stata convocata al ministero degli Esteri russo”, riferisce il dicastero, secondo cui in quest’occasione il diplomatico estone “è stato dichiarato persona non grata”. Lyatte è stato arrestato il 6 luglio in flagrante mentre riceveva materiale riservato da un cittadino russo. Il Servizio di sicurezza federale (Fsb) russo ha definito tale attività incompatibile con lo status di lavoratore diplomatico e chiaramente ostile nei confronti della Russia. (Sts)