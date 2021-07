© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione Enrico Michetti quando vede nello stadio della Roma un volano economico fondamentale per la città. Adesso diventa fondamentale accelerare sul ritiro della delibera di pubblico interesse, al fine di consentire alla Società di trovare nuovi spazi in breve tempo. Si ponga fine all'inerzia amministrativa registrata fino ad oggi". Lo dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. (Com)