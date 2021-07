Comuni: Boccia (Pd), fondamentali per ripartenza, diamo loro parte di anticipi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alla burocrazia, maggiori tutele e risposte concrete sui servizi. "Sono le richieste che, anche oggi, arrivano dai sindaci che sono scesi in piazza per la manifestazione organizzata da Anci", ricorda su Facebook il deputato del Partito democratico, Francesco Boccia. "Raccogliamo la loro sfida - aggiunge -. Il Recovery plan porterà risorse che impatteranno direttamente sui territori. Diamo ai Comuni una parte degli anticipi che arriveranno sul Pnrr, a partire dagli interventi sulle scuole sicure. Liberiamoli dalla troppa burocrazia in modo da poter spendere le risorse europee in tempi certi. Il Paese ha una grande occasione e con il coinvolgimento dei sindaci potremo ripartire presto e con grande vigore". (Rin)