Assegno unico: M5s, con via libera a decreto ponte più vicini a famiglie

- I senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama sottolineano che "con l'ok del Senato al decreto ponte viene introdotto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l'assegno temporaneo per le famiglie con figli. E' una novità importante che estende anche ai lavoratori autonomi, alle partite Iva, ai soggetti incapienti e ai percettori del Reddito di cittadinanza un aiuto concreto per ciascun figlio a carico, come avviene già per i lavoratori dipendenti". I parlamentari commentano, in una nota, il via libera al provvedimento per l'erogazione, in via transitoria, da luglio a dicembre dell'assegno unico familiare, il nuovo strumento per sostenere le famiglie con figli fino a 21 anni, che entrerà a regime a gennaio 2022. "Si tratta di un intervento a tempo della durata di 6 mesi - osservano - che traghetterà il Paese fino a gennaio 2022, quando entrerà a regime la riforma dell'assegno unico universale, voluta dal M5s e dal governo Conte II per sostenere la genitorialità e semplificare la vita alle persone, attraverso un unico strumento, che ingloberà i tanti micro aiuti esistenti, previsti per chi ha figli, che necessitano di molteplici passaggi e insopportabili lungaggini burocratiche prima arrivare ai cittadini. Parliamo di una riforma significativa, che migliora la qualità degli interventi di welfare del nostro Paese, avvicinando l'Italia all'Europa, in un momento complesso, segnato dalla pandemia. Il prossimo step - concludono gli esponenti pentastellati - sarà adottare i decreti attuativi della legge delega, bisogna fare presto. Anche su questo vigileremo". (Com)