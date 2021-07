Rifiuti: Calenda, ministro Cingolani boccia piano Regione Lazio, noi lo diciamo da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il ministro Cingolani ha detto che il Piano rifiuti della Regione, che Gualtieri cita come cura salvifica va cambiato 'speditamente'. Sono mesi che diciamo che quel Piano è ideologico e inefficace". Lo dichiara Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica Calenda sindaco. "Sui miei social - aggiunge - il nostro responsabile del programma spiega perché in meno di 2 minuti. Le nostre proposte per uscire dall'emergenza rifiuti a Roma si possono trovare sul sito calendasindaco.it, da mesi". (Com)