Turismo: ministro israeliano Razvozov riceve delegazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi

- Il ministro del Turismo israeliano, Yoel Razvozov, ha ricevuto oggi a Gerusalemme una delegazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi per riaprire i viaggi in sicurezza verso il Paese ebraico. “Un grande ringraziamento per la sua accoglienza in questa città. Per noi è una grande emozione poter ritornare dopo oltre un anno e mezzo in questo Paese. L’Opera Romana Pellegrinaggi che io rappresento guida i pellegrinaggi in Israele di quei cattolici che vedono in questo Paese la madre della loro religione. Abbiamo dei gruppi che sono interessati a venire in Israele già dai prossimi mesi, possiamo assicurare che c’è un grandissimo interesse per gli italiani in genere e per i cattolici per questa terra. Per questo le auguriamo ogni bene e buon lavoro”, ha detto monsignor Remo Chiavarini, amministratore delegato di Opera Romana Pellegrinaggi. Presente all’incontro anche il cardinale Enrico Feroci a capo della delegazione. Razvozov, ringraziando la delegazione, ha affermato che il turismo italiano è il quarto per volume in Israele e che non vede l’ora di riaccogliere nuovamente visitatori dall’Italia. (Res)