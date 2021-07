Cultura: Franceschini, calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sul calo di incassi, di presenze, di spettatori e di visitatori sono impressionanti e dimostrano quale uragano si sia abbattuto sulle vite di ciascuno di noi e in particolare sul mondo della cultura, con chiusure prolungate nei mesi e distacco dai luoghi in cui le persone stanno necessariamente insieme". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della presentazione diciassettesimo Rapporto Federculture, tenutosi oggi a Roma nella sede di palazzo Massimo del Museo nazionale romano. "Un indice di soddisfazione per le misure emergenziali così alto, come riportato nel rapporto Federculture - ha sottolineato il ministro - segnala l'importanza del lavoro finora compiuto per sostenere il mondo della cultura. Un impegno che ha permesso a molte istituzioni di attraversare un periodo che da sole non avrebbero mai potuto affrontare e superare. Su questo bisogna investire - ha esortato Franceschini - con molta fiducia nel futuro. L'Italia sarà molto più veloce di altri Paesi nella ripresa. Nel campo dei consumi culturali, ci aspetta un nuovo rinascimento. La pandemia è stata talmente dirompente nelle nostre vite da indurci a conoscere fenomeni nuovi: il silenzio, il tempo, la solitudine, il valore della casa. Non a caso, la lettura ha avuto una forte ripresa, destinata a consolidarsi nei prossimi anni". (segue) (Rin)