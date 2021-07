Cultura: Franceschini, calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franceschini ha continuato: "Non bisogna nemmeno temere i nuovi mezzi di comunicazione: se le persone hanno avuto accesso alle emozioni dei film dalle piattaforme, ciò va inteso come un ampliamento della platea di pubblico e non come sottrazione a forme di consumo culturale in presenza. Scoprire la bellezza di un film può indurre a vivere l'esperienza della sala cinematografica con maggiore convinzione. Assisteremo a una riscrittura delle gerarchie di valori in cui ci sarà spazio per i consumi culturali una crescita che dovremo accompagnare. C'è ancora tempo in questa legislatura per lavorare su strumenti importanti, come il contratto unico o le detrazioni delle spese culturali, da integrare tuttavia con altre forme di sostegno al consumo culturale per chi è senza reddito. È fondamentale cogliere l'onda - ha evidenziato il ministro -, ci sarà un ritorno a un consumo culturale molto importante, che va aiutato attraverso tutti gli strumenti disponibili, a cominciare dalle risorse del Recovery da utilizzare per mettere in moto il sistema. Gli investimenti in cultura - ha ricordato Franceschini - sono adempimenti di un dovere costituzionale: sono un sostegno morale e culturale alle persone e al contempo costituiscono un grande investimento economico. Abbiamo capito tutti che cos'è l'Italia con i cinema e i teatri chiusi, senza concerti nelle piazze. C'è grande spazio per una nuova centralità, per investire in cultura. Per questo motivo nel G20, strumento multilaterale nato proprio per affrontare i temi economici, l'Italia ha voluto tra gli incontri tematici un G20 Cultura che si svolgerà il 29 e il 30 luglio: l'Italia dimostra così al resto del mondo quanto voglia investire nella cultura". (Rin)