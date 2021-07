Afghanistan-Iran: ministro Esteri Zarif, "dialogo cordiale" tra rappresentanti afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dei talebani, guidata dal capo negoziatore del gruppo islamista afgano, Shir Mohammad Abbas Stanikzai, che è giunta oggi in Iran per discutere del processo di pace dopo il ritiro delle forze Nato dal Paese, avrà un "dialogo cordiale e sostanziale" con i rappresentanti del governo di Kabul. Lo ha scritto in un messaggio sul suo profilo Twitter il ministro degli Esteri iraniano uscente, Mohammad Javad Zarif. La delegazione ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri iraniano, Zarif e altri alti funzionari iraniani. “Onorato di ospitare un dialogo cordiale e sostanziale tra alti rappresentanti afgani. Mentre le forze straniere lasciano l'Afghanistan, nessun impedimento rimane per gli afgani di tutte le tendenze politiche per tracciare un futuro pacifico e prospero per la prossima generazione. L'Iran sta con i nostri fratelli afgani”, ha scritto il capo della diplomazia iraniana. La delegazione talebana dovrebbe incontrare un gruppo di politici afgani, guidati dall'ex vicepresidente Younus Qanooni. Nel frattempo, l'inviato speciale del Qatar in Afghanistan, Mutlaq bin Majed al Qahtani, è giunto ieri a Kabul, dove ha incontrato un certo numero di alti leader politici afgani, tra cui l'ex presidente Hamid Karzai, per discutere su come accelerare i colloqui di pace di Doha attualmente in fase di stallo. (segue) (Res)