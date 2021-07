Afghanistan-Iran: ministro Esteri Zarif, "dialogo cordiale" tra rappresentanti afgani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Qahtani ha anche incontrato altri alti leader politici, tra cui il secondo vicepresidente Mohammad Sarwar Danish e Mohammad Karim Khalili, capo del partito Hizb-e-Wahdat-e-Islami. I funzionari dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale (Hcnr) hanno affermato che l'incontro di Teheran è “un piccolo sforzo per la pace”. L'Hcnr ha anche espresso la speranza che l'incontro di Teheran convinca i talebani a tornare al tavolo dei negoziati. "La delegazione che si è recata a Teheran è un piccolo sforzo in questa situazione, ora vediamo cosa ne viene fuori", ha affermato Assadullah Saadati, vice capo dell'Hcnr, osservando che anche i negoziatori di pace a Doha dovrebbero avviare seri colloqui di pace nel prossimo futuro". “Ci aspettiamo che le parti discutano di alcune questioni urgenti. Ma finora questi colloqui non hanno preso una direzione chiara", ha affermato Saadati. (Res)