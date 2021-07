Migranti: sottosegretario Esteri spagnolo, serve patto europeo basato sulla solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un patto europeo sull'immigrazione basato sulla solidarietà. Lo ha detto il sottosegretario al ministero degli Esteri spagnolo, Manuel Muniz Villa, intervenendo ad un evento organizzato dallo Iai durante la sua visita a Roma. Secondo Muniz Villa, un elemento fondamentale della lotta all'immigrazione è quello di aumentare le partnership con i Paesi di origine dei flussi. Altro aspetto, a suo modo di vedere, è legato al "capacity building", ovvero per la Spagna al dispiegamento Guardia civil ed al contrasto delle reti criminali. "E la Spagna lo sta facendo nei Paesi del Sahel e nell'Atlantico occidentale", ha osservato il sottosegretario. Secondo Muniz Villa, un altro aspetto essenziale è quello di concordare i rimpatri delle persone arrivate e che non hanno diritto a rimanere. "Abbiamo accordi con molti Paesi, come Senegal, Mauritania, Marocco", ha spiegato il sottosegretario sottolineando le frequenti visite condotte da parte di esponenti del governo di Madrid nel Sahel. "Il problema è risolvibile ma serve una politica coerente nella regione", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di accordi nell'Ue basato sulla solidarietà", ha concluso Muniz Villa.(Res)