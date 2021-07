Difesa: Confindustria ed Esercito italiano siglano protocollo d'intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito - continua la nota - sostiene attivamente le iniziative promosse dal segretariato generale della Difesa/Dna volte a implementare la ricollocazione professionale dei giovani volontari che non trovano posto nell'ambito della Forza armata e dopo aver servito il Paese si riaffacciano nel mondo del lavoro con un considerevole bagaglio di esperienze e capacità professionali, oltre a un non comune senso etico e del dovere. Il coinvolgimento corale di tutti gli attori appartenenti al comparto Difesa e al mondo dell'Industria rappresenta sempre di più un catalizzatore di capacità a vantaggio del sistema Paese che, attraverso la condivisione di best practises, consente alle rispettive organizzazioni di crescere in termini di modernità ed efficienza. (Com)