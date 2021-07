© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio un tweet impopolare", annuncia sul social network Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio nazionale sui conti pubblici italiani. "Oggi parte il bonus da 100 euro per il televisore. Per tutti. Finisce il Cashback e comincia il bonus televisore. Va be' che occorre fare deficit, ma ormai passiamo la vita a correre dietro ai bonus. Secondo me si esagera. Ma è debito buono?", si chiede. (Rin)