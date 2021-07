Italia-Spagna: incontro tra sottosegretari Muniz e Della Vedova, focus su strategie di azione estera e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per la Spagna globale, Manuel Muniz, si è recato oggi a Roma per avanzare nella sua agenda di viaggi ufficiali in cui sta condividendo con governi, organizzazioni internazionali, think tank, media e società civile le linee principali della strategia di azione estera spagnola approvata dal Consiglio dei ministri per i prossimi 4 anni. Secondo quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri di Madrid, nel suo incontro con il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, Muniz ha scambiato riflessioni sul posizionamento strategico internazionale e ha esaminato i punti chiave della nuova strategia di azione estera spagnola e la Strategia nazionale per la tecnologia e l'ordine globale che il ministero spagnolo sta preparando. Come ha spiegato Muniz a Della Vedova, il primo documento, approvato dal Consiglio dei ministri, è la "tabella di marcia con cui la Spagna si posiziona di fronte alle sfide che si presentano in ambito internazionale", con un'attenzione particolare al rafforzamento del multilateralismo e delle relazioni "con i principali partner europei come l'Italia, un paese con cui, oltre a innumerevoli legami culturali e interessi commerciali in comune, abbiamo obiettivi molto simili". (segue) (Spm)