Italia-Spagna: incontro tra sottosegretari Muniz e Della Vedova, focus su strategie di azione estera e rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Strategia nazionale per la tecnologia e l'ordine, un documento che è in fase di finalizzazione e che ha ricevuto contributi da esperti nazionali e internazionali, Muniz e Della Vedova hanno concordato sulla necessità di promuovere la diplomazia tecnologica e di essere preparati per l'impatto delle nuove tecnologie sulle relazioni internazionali. Le sfide della migrazione e il recupero di una mobilità internazionale sicura sono stati oggetto di uno scambio di opinioni. Entrambi hanno sottolineato la necessità di fare progressi nel rafforzamento delle agenzie sanitarie europee esistenti, come il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) che hanno dimostrato di essere "fondamentali" per la gestione della Covid-19. Durante la sua visita, Muniz ha anche tenuto un incontro con i rappresentanti della stampa italiana presso l'ambasciata di Spagna, con i quali ha condiviso le chiavi della strategia estera della Spagna e ha chiarito altre questioni attuali come quelle relative alla mobilità internazionale e l'opportunità economica che il nostro paese sta affrontando con il Piano di Recupero e Resilienza. (segue) (Spm)