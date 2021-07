Monza: rubano bicicletta in piazza Cambiaghi, fermati poco dopo da Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Monza ha fermato ieri mattina due ladri di biciclette. A denunciarli è stata, poche ore prima, una signora, che passando da piazza Cambiaghi aveva assistito al furto di una bicicletta nera legata a una rastrelliera, commesso da un uomo, mentre una donna complice fungeva da palo. Nel giro di poco tempo gli agenti del Nost (nucleo operativo sicurezza tattica) hanno individuato i due sospetti presso i giardini pubblici davanti alla stazione ferroviaria di via Arosio. L'uomo e la donna stavano parlando con una persona alla quale probabilmente cercavano di vendere la bicicletta rubata poco prima. L'autore materiale del furto, che ha spezzato con un tronchese la catena con la quale la bici era stata legata alla rastrelliera, è un trentaquattrenne di origine brasiliane, mentre la ragazza è un'italiana del 1997. Di un'altra bici, invece, i due hanno rubato il sellino, poi recuperato dalla Polizia locale. Gli agenti hanno attaccato alla bicicletta priva di sellino un biglietto in modo, che ha consentito al proprietario di recarsi al Comando di via Marsala per recuperare il pezzo rubato. La foto della bicicletta rubata è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Monza “Bici e oggetti ritrovati” nella speranza che il legittimo proprietario vedendola possa tornarne in possesso. “Questo furto dimostra, ancora una volta l’importanza di fare ‘marchiare’ la propria bicicletta”, sottolinea il Comune di Monza in una nota, che ricorda come presso il deposito biciclette di via Caduti del Lavoro sia attivo il servizio gratuito di punzonatura con tecnica indelebile del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta. Ciò consente, nei casi di ritrovamento della bicicletta, di rintracciare agevolmente il legittimo proprietario. (segue) (Com)