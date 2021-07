Monza: rubano bicicletta in piazza Cambiaghi, fermati poco dopo da Polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ladri sono stati processati per direttissima questa mattina. Il Tribunale di Monza ha disposto il divieto di dimora a Monza fino a fine anno per l'uomo, mentre la ragazza è stata rimessa in libertà. I due avevano già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, oltre che per spaccio di stupefacenti. Inoltre, sono noti al Comando di Polizia locale perché spesso bivaccano in piazza Cambiaghi. Per questo sono stati sanzionati con diversi ordini di allontanamento e denunciati per atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti di Polizia locale. “Dall'inizio dell'anno ad oggi – spiega l’assessore alla Sicurezza Federico Arena - la Polizia locale ha emesso 29 ordini di allontanamento a carico di persone per bivacco in piazza Cambiaghi e ne ha sanzionate diverse per consumo di bevande alcoliche. Inoltre, dai primi di giugno, il Comando ha predisposto controlli e presidi costanti presso l'area tramite gli agenti del Not Lince (nucleo operativo territoriale) che si aggiungono al costante monitoraggio che il Nost garantisce ormai da anni sull'area”. “Da tempo - prosegue Arena - abbiamo incrementato il presidio perché piazza Cambiaghi non può essere una ‘zona franca’: controlli quotidiani con la l'obiettivo di prevenire e reprimere i comportamenti illegali e incivili. È un'area che, come il resto della città, dev’essere sicura e per questo dev’essere presidiata dalla Polizia locale, in collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine e con i cittadini”. “Le denunce e le segnalazioni tempestive dei residenti sono il primo passo per contrastare l'illegalità. Sono le persone che conoscono meglio di chiunque altro il quartiere, la strada, la piazza in cui vivono. E, in questo senso, sono le nostre sentinelle”, conclude l’assessore alla sicurezza di Monza. (Com)