Emirati-Vaticano: leadership emiratina invia messaggio al Papa dopo intervento chirurgico

- I leader degli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un messaggio di vicinanza a papa Francesco, dopo l'intervento chirurgico a cui il Pontefice è stato sottoposto domenica scorsa. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. A esprimere al Papa la propria vicinanza e le congratulazioni per il successo dell’intervento sono stati: il presidente della confederazione emiratina, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; l’emiro di Dubai e vicepresidente degli Emirati, Mohammed bin Rashid al Maktoum; e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. In un messaggio sui profili social ufficiali, il Papa ha espresso il suo ringraziamento per i messaggi ricevuti in questi giorni. "Sono toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera", ha affermato il Pontefice nel primo messaggio dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto domenica scorsa. (Res)