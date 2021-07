Decreto Sostegni bis: Fassina (Leu), approvato emendamento per risanamento municipalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "buona notizia per le aziende municipalizzate italiane, in particolare quelle di Roma Capitale. In commissione Bilancio, abbiamo appena approvato l’emendamento al decreto Sostegni bis per disinnescare la norma di legge che determina la messa in liquidazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche quando hanno, nel quinquennio, 4 bilanci in rosso". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali. "La messa in liquidazione può essere evitata 'qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale'. È una modifica importante, non un colpo di spugna per perpetrare malagestione, in quanto condiziona la salvezza aziendale alla sostenibilità finanziaria. Per Roma, vuol dire poter salvare innanzitutto Farmacap, portata in una condizione fallimentare dalle sciagurate scelte della Giunta Raggi. Con l’emendamento appena approvato - conclude Fassina - la prossima amministrazione capitolina avrà l’opportunità di risanare e rilanciare l’irrinunciabile rete di 45 farmacie comunali, presenti in particolare nelle aree a maggior disagio sociale della nostra città". (Com)