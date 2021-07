Difesa: Carta (Leonardo), Nato ha equiparato attacchi cyber a tutti gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente summit Nato "ha deciso di equiparare gli attacchi cyber a qualsiasi altra tipologia di attacco, utile per l'attivazione dell'articolo 5 del trattato, approvando in sostanza la nuova cyber defence policy. La minaccia cyber è entrata a pieno titolo tra le sfide sistemiche". Lo ha detto Luciano Carta, presidente di Leonardo nell'ambito dell'evento Ispi: "Sicurezza cibernetica e sfide per l’Italia. Un nuovo ecosistema tra pubblico e privato?".(Rin)