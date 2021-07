Kosovo: premier Kurti, finalmente prima condanna di un ex agente serbo per violenze sessuali in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sessuali sono state utilizzate come uno strumento di guerra in Kosovo alla fine degli anni Novanta e sono state migliaia le vittime di questi abusi. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, commentando la sentenza con la quale ieri è stato condannato un ex agente della polizia serba, Zoran Vukotic, che dovrà ora scontare dieci anni di carcere per le violenze sessuali contro una donna di etnia albanese nel maggio del 1999. "Oggi, dopo 23 anni di impunità per il crimine di violenza sessuale, per la prima volta qualcuno è stato imprigionato", ha dichiarato Kurti scrivendo sui social network. Secondo il premier kosovaro, la giustizia è necessaria anche se in ritardo. Anche la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha commentato la sentenza parlando di "uno spartiacque significativo". "Abbiamo bisogno di responsabilità e giustizia per altre migliaia di donne kosovare che non l'hanno ricevuta", ha dichiarato Osmani.(Alt)