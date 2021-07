Roma: Costantini (Cisl), dati Acos dicono tutto e il contrario di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un raro esercizio di stile, i dati riguardanti l'ultimo report dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, presentati questa mattina in Campidoglio, dicono tutto e il contrario di tutto. Ma una cosa è chiara: l'ennesimo scaricabarile nel raffinato giudizio politico che incastona il rapporto e, da una parte, assolve l'amministrazione capitolina che ha cominciato a cogliere dei frutti ma non ci si poteva aspettare i miracoli, dall'altra boccia come inadeguate le strutture, amministrative ed esecutive, deputate ad erogare quei servizi essenziali. Servizi che secondo noi, invece, proprio a causa dell'inerzia e superficialità dell'amministrazione comunale, non sono stati messi nella condizione di operare con efficienza e puntualità". Così, in una nota, Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti. (segue) (Com)