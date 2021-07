Roma: Costantini (Cisl), dati Acos dicono tutto e il contrario di tutto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su tutto il resto regna un diffuso chiaroscuro. Del trasporto pubblico locale di superficie si certifica l'insufficienza del servizio rispetto a quanto programmato, e però la regolarità della metro migliora - aggiunge Costantini -. Sui rifiuti, si confermano le difficoltà della capacità di trattamento di Ama (praticamente dimezzata) e della scarsa qualità di trattamento, ma si aggiunge che la percentuale di raccolta differenziata è aumentata ponendo Roma al di sopra delle grandi competitor europee come Parigi e Londra. Peccato che l'incremento della differenziata a Roma sia molto al di sotto delle previsioni che la stessa Giunta aveva fatto e, sia Parigi che Londra, sono capitali dove la pulizia e il decoro urbano fanno la differenza - sottolinea -. Persino i romani, dei quali si misurano percezioni e gradimenti, se da una parte continuano a bocciare il livello dei servizi erogati, dall'altra reputano sufficiente la qualità della vita. Come se le due cose non fossero collegate e la qualità della vita non passasse (anche) attraverso servizi pubblici di qualità a ogni livello della vita quotidiana. Noi pensiamo piuttosto che Roma e i romani stiano sopravvivendo ai mali della Capitale loro malgrado, e le assoluzioni a poco servono: tantomeno a cittadini e lavoratori che ogni giorno testano di persona i servizi che non funzionano", conclude Costantini. (Com)