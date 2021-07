Covid: nel Lazio 5,6 milioni di vaccinazioni, 45 per cento over 12 ha completato ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono state superate le 5,6 milioni di vaccinazioni di cui 2,3 milioni di seconde dosi. Il 45 per cento di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. "La campagna vaccinale prosegue in coerenza con indicazioni nazionali". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In particolare, per la fascia d'età 12-16 anni, nelle ultime 24 ore sono state raggiunte 10 mila prenotazioni per il vaccino Pfizer. Inoltre, nel Lazio sono state somministrate 100 mila dosi a residenti in altre regioni. Mentre nelle farmacie, ad oggi raggiunto il tetto di 60 mila somministrazioni. Infine, i medici di medicina generale hanno raggiunto 500 mila somministrazioni.(Rer)