Germania: l'Est è ancora in ritardo a 31 anni dalla riunificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dell'est è ancora in ritardo rispetto all'ovest del Paese sul piano dell'economia e sta recuperando soltanto lentamente, a 31 anni dalla riunificazione tedesca nel 1990. Di conseguenza, lo scetticismo verso la politica e la democrazia è più pronunciato nei Laender orientali che in quelli occidentali. È quanto emerge dal rapporto 2020 sullo stato dell'unità tedesca, approvato oggi dal governo federale. Molte delle differenze tra Oriente e Occidente “non sono più dovute principalmente allo sconvolgimento dopo la riunificazione”, ha affermato il commissario del governo federale per l'Est, Marco Wanderwitz. Come riferisce il quotidiano “Hadelsblatt”, secondo il funzionario, tutte le regioni strutturalmente deboli della Germania affrontano “le stesse sfide”. Tuttavia, la Sassonia, la Sassonia-Anhalt, la Turingia, il Brandeburgo e il Meclemburgo-Pomerania anteriore devono spesso affrontare queste sfide “da un punto di partenza peggiore”. Dal 2020, quindi, il finanziamento dei Laender orientali “non è più a pioggia, ma si fonda sulle effettive necessità”. Tra il 2010 e lo scorso anno, il potere economico degli Stati orientali, inclusa Berlino, è migliorato dal 76 all'81 per cento della media nazionale. Nell'Est, permane dunque un “arretramento chiaramente riconoscibile”. Allo stesso tempo, le differenze regionali nei medesimi Laender orientali stanno aumentando. A ogni modo, come evidenziato da Wanderwitz, gli Stati che componevano la Repubblica democratica tedesca hanno attraversato la pandemia di Covid-19 dal punto di vista dell'economia “in maniera migliore” della Germania occidentale. (Geb)