Francia-Italia: Tav Torino-Lione, appalti per 3 miliardi di euro

- Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), azienda franco italiana responsabile della gestione e realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione, ha scelto tre consorzi guidati dalle aziende Eiffage, Vinci e Implenia Suisse per realizzare la parte francese del tunnel che rappresenta circa l'80 per cento dell'opera per 57 chilometri. Una volta realizzato, questo tratto collegherà Saint-Jeanne-de-Maurienne, in Savoia, a Susa, in Piemonte. Il lotto più importante che riguarda la parte centrale del tunnel è stato affidato ad un gruppo composto da Eiffage, Spie Batignolles, Ghella e Gogeis. Per questo appalto, di una valore di 1,47 miliardi di euro, è previsto un troncone di 22 chilometri. Il secondo, da 1,43 miliardi di euro, è andato ad un consorzio che vede al suo interno Vinci, Dodin Campenon Bernard e WeBuild. Per questi gruppi è stato previsto un troncone da 23 chilometri. Un terzo consorzio, composto da Implenia Suisse, Implenia France, Nge, Itinera e Rizzani de Eccher, si occuperà di un troncone da 3 chilometri per 228 milioni di euro. (Frp)