Regno Unito: società Wise debutta con successo nella Borsa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Wise è stata valutata per un valore di oltre 8 miliardi di sterline (9,3 miliardi di euro circa) dopo aver completato con successo l'operazione di direct listing nella Borsa di Londra. Le azioni Wise hanno aperto a 800 pence al debutto odierno nella Borsa di Londra. I dati iniziali dopo l'operazione indicano che questa mossa è stata una pietra miliare, sia per il settore fintech del Regno Unito sia per gli sforzi del governo di Londra di incoraggiare la crescita finanziaria delle compagnie in rapida ascesa. L'operazione è stata un successo anche se comparata con le aspettative del mercato, che si attestavano tra i 6 ed i 7 miliardi di sterline prima del direct listing. Il co-fondatore di Wise, Kristo Kaarmann, ha definito l'evento odierno come "incredibilmente eccitante" e "molto duro lavoro da parte delle nostre persone è diventato una realtà". "Ma è importante ricordare che siamo ancora in una fase molto iniziale nel nostro viaggio", ha precisato Kaarman.(Rel)