Spagna: premier Sanchez, stime Commissione Ue molto positive e confermano ripresa

- Le nuove previsioni di crescita della Commissione europea che prevedono un aumento del Pil del 6,2 per cento quest'anno e del 6,3 per cento nel 2021 sono "molto positive" ed indicano che "la ripresa c'è già". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa con l'omologo lettone, Krisjanis Karins, come parte del suo viaggio nei Paesi baltici. Secondo Sanchez, la Spagna sarà una delle principali economie della zona euro che crescerà di più sia quest'anno che il prossimo, il che "dimostra che grazie alla vaccinazione, alla politica economica del governo e ai fondi europei, la Spagna sta migliorando ogni giorno". Per il premier spagnolo ciò è una "è una cosa positiva dopo i mesi che abbiamo avuto di pandemia", ha evidenziato il premier. (Spm)