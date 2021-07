Milano: Corona a processo per diffamazione, sentiti testimoni difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sentiti oggi tre testimoni della difesa – tra cui la madre e due collaboratori - nel processo a Fabrizio Corona, imputato per diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L'ex "fotografo dei vip", infatti, nel 2018 avrebbe rilasciato una serie di dichiarazioni alla trasmissione tv "Non è l'Arena" – e poi ribadite tramite due post su Instagram – dicendo che la giornalista era "ossessionata" da lui. Da qui, la querela. Secondo il legale di Corona Ivano Chiesa, tutto sarebbe nato da alcuni commenti "salaci" di lei, "che a loro volta hanno determinato la reazione di Fabrizio". "La signora Lucarelli ha querelato Fabrizio per quello che lui ha detto e scritto e noi ci difendiamo dicendo che probabilmente c'è una ragione" ha aggiunto l'avvocato. "Ad esempio, come ha detto Fabrizio nella scorsa udienza quando è stato interrogato, i commenti e i post della Lucarelli hanno rischiato di farlo tornare in galera, perché venivano raccontati episodi che potevano influire sulla correttezza della sua esecuzione della pena e questo ha determinato la sua reazione". In conclusione, il legale di Corona ha spiegato che "la diffamazione, ammesso che ci sia, è un reato scriminato se commesso con lo stato d'animo determinato dal fatto ingiusto altrui: questa è la difesa". (Rem)