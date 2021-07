Haiti: omicidio presidente, Osa convoca riunione straordinaria del Consiglio permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli Stati americani riunisce oggi in seduta straordinaria il Consiglio permanente per esaminare la situazione ad Haiti, dove nella notte è stato ucciso il presidente Jovenel Moise. La seduta, si legge in una nota, è stata convocata alle 14.30 (ora di Washington), le 20.30 in Italia. Il Consiglio permanente riunisce gli ambasciatori di tutti i Paesi membri dell'ente panamericano. In precedenza era stato il segretario generale osa, l'uruguaiano Luis Almagro, a trasmettere "nei termini più veementi" la condanna per l'omicidio. "L'attacco è un affronto a tutta la comunità delle nazioni democratiche rappresentate nell'Osa. Condanniamo in modo veemente questo tentativo di minare la stabilità del Paese", si legge in una nota firmata dal segretario generale Osa, l'uruguayano Luis Almagro. "I disaccordi e i dissensi fanno parte di un sistema di governo solido e vigoroso. Gli omicidi politici non hanno spazio in una democrazia", prosegue il comunicato invitando a "porre fine a una politica irresponsabile che minaccia di far naufragare i progressi democratici e il futuro del Paese". (segue) (Nys)