- Nel Lazio è in corso l'operazione Delta per la vaccinazione anti Covid con i camper ad accesso diretto sia in località montane che balneari: "A Latina molto bene la vaccinazione alla comunità sikh". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Rer)