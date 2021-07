Regno Unito: Johnson, "profondamente dispiaciuto" per sofferenze causate dal Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, si è detto "profondamente, profondamente dispiaciuto" per la sofferenza che le famiglie in lutto hanno dovuto sopportare a causa della pandemia di Covid-19. Intervenendo alla Camera dei comuni, Johnson è stato attaccato su vari temi legati alle restrizioni anti Covid, fra cui quello relativo all’impossibilità per i parenti dei contagiati di vedere i loro cari in fin di vita. "Abbiamo cercato durante questa pandemia di ridurre al minimo la sofferenza umana, di ridurre al minimo la perdita di vite umane. Quando mi si chiede di scusarmi, lo faccio: mi scuso per la sofferenza che ha subito la gente di questo Paese", ha aggiunto il premier. "Tutto quello che posso dire è che niente che io possa dire o fare farà tornare in vita le persone che abbiamo perso o il tempo che non si è potuto trascorrere con i propri cari”, ha aggiunto Johnson. (Rel)