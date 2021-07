Lombardia: Bolognini incontra giovani a Gallarate, inaugurato spazio per studio e lettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quinta tappa per il tour “Generazione Lombardia”: in questo appuntamento l'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, ha incontrato al Museo Ma*Ga di Gallarate un gruppo di giovani impegnati in attività artistiche e culturali. "Il nostro tour di ascolto dei giovani - ha detto Bolognini - procede senza sosta. Anche oggi abbiamo ricevuto tante idee, proposte e sollecitazioni, in un contesto di condivisione e dialogo molto positivo, in cui i protagonisti assoluti sono stati i ragazzi stessi. Abbiamo discusso diverse tematiche da loro molto sentite: lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, pari opportunità e partecipazione giovanile e su tutte sono emerse sensibilità particolari e proposte concrete". "Coinvolgere i giovani nel percorso che ci porterà al varo della legge regionale per loro - ha aggiunto - era imprescindibile e, fin dall'inizio, abbiamo cercato di mettere i nostri ragazzi al centro. Questa è senza dubbio la strada giusta per costruire una legge che sia fatta 'per' loro, ma anche 'con' loro. Regione Lombardia crede nei nostri ragazzi, nelle loro capacità e nel loro impegno e, per questo, è nostro dovere coinvolgerli, stimolarli a sentirsi protagonisti e dare loro voce". “Generazione Lombardia” - ricorda la Regione - comprende diverse altre iniziative, come, ad esempio, il nuovo canale Instagram @generazionelombardia e una consultazione pubblica online, attiva fino al 19 luglio, sulla piattaforma Open Innovation, per raccogliere opinioni, idee e proposte dai giovani stessi. (segue) (Com)