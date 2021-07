Lombardia: Bolognini incontra giovani a Gallarate, inaugurato spazio per studio e lettura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le proposte e le idee che i giovani ci hanno sottoposto finora - ha spiegato l'assessore Bolognini - e che, ne sono certo, continueranno a sottoporci, ci serviranno da guida nella costruzione della legge. Obiettivi di questi incontri sono proprio sviluppare il loro interesse e ingaggiarli in una relazione positiva con le istituzioni e, soprattutto, metterli nelle condizioni di dare il loro fondamentale contributo per costruire, insieme, una Lombardia del futuro che li veda al centro e assolutamente protagonisti". La tappa di Gallarate è stata anche l'occasione per l'inaugurazione ufficiale delle nuove sale di studio e lettura dell'istituto Hic - Hub istituti culturali della città di Gallarate, ricavate all'interno del Museo Ma*Ga. Lo spazio sarà utile ai giovani nelle loro attività di studio e lavorative e sarà occasione di aggregazione giovanile e culturale. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al progetto “Academy Young”, cofinanziato da Regione Lombardia e sviluppato dal Comune di Gallarate e dal Museo Ma*Ga. "Grazie a questo spazio - ha continuato l'assessore - il Museo diventerà ancora di più il punto di riferimento per i giovani del territorio, che potranno utilizzarlo per studiare, lavorare, apprendere e aggregarsi. Darà uno spazio ai ragazzi per esprimersi e per essere protagonisti, delle loro vite e della vita della comunità. Ogni iniziativa come questa, che coinvolge e mette al centro i giovani, ha e avrà il supporto di Regione Lombardia". “Da oggi - hanno dichiarato il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l'assessore ai Musei Claudia Mazzetti - uno spazio innovativo e accogliente è a disposizione dei giovani, tra le fasce più colpite, anche in termini di socialità e occasioni di crescita, dalla pandemia. Questo è lo spirito che anima il nuovo hub degli istituti culturali della città di Gallarate". "Da domani - ha aggiunto Emma Zanella, direttrice del Museo Ma*Ga - aprono gli spazi di lettura e studio di 'Hic’”. (Com)