Toscana: Ciuoffo, malavita organizzata penetrata nell'economia dell'Aretina

- "La provincia di Arezzo presenta significativi indicatori di una proiezione criminale della malavita organizzata nazionale in alcuni settori dell'economia locale, come l'edilizia, il ciclo dei rifiuti, il settore immobiliare e turistico". Lo ha dichiarato l'assessore Stefano Ciuoffo, rispondendo ad un'interrogazione sul tema di Marco Casucci (Lega): "Come per altri territori della Toscana tale presenza non si sostanzia in veri e propri insediamenti organizzativi da parte delle mafie storiche italiane, ma nella forma di investimenti criminali, che, nel caso dell'aretino, però, manifestano una forte vocazione imprenditoriale, anche nel cruciale settore degli appalti pubblici". (Ren)