Mediterraneo: Road to Shade Med, migrazioni e traffici illeciti al centro dell’ultimo webinar

- Per contrastare il traffico di esseri umani, di armi, di petrolio e il terrorismo nel Mediterraneo centrale è necessaria una maggiore presenza dell’Europa, soprattutto per quanto concerne la Libia, ma è essenziale anche una strategia sostenibile a lungo termine e per andare oltre l’approccio puramente emergenziale. Questi i principali punti emersi dal webinar “Migrazione e traffico illecito nel Mediterraneo” organizzato oggi dalla missione aeronavale europea EuNavFor Med – Irini in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. “In Libia, nonostante l’insediamento del nuovo governo di unità nazionale e gli sforzi per ricostruire istituzioni statali pienamente funzionanti, il traffico di esseri umani, di armi e di petrolio proseguono. Questa situazione evidenzia la necessità per l’Europa di mantenere una presenza nel Mediterraneo centrale, un’area dove molti attori stanno aumentando le proprie attività per perseguire i loro singoli interessi nazionali”, ha detto il contrammiraglio Jean-Michel Martinet, vice operation commander della missione aeronavale europea EuNavFor Med – Irini. Quello odierno è il sesto appuntamento del cammino Road to Shade Med 2021 (Shared Awareness and Deconfliction in the Mediterranean) verso la conferenza annuale sul Mediterraneo organizzata da Irini e prevista in autunno, il prossimo 7 e 8 ottobre. (segue) (Res)