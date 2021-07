Mediterraneo: Road to Shade Med, migrazioni e traffici illeciti al centro dell’ultimo webinar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo più efficace per affrontare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo centrale, secondo Martinet, è “riprendere le attività di addestramento della Guardia costiera e della Marina libica”. L'ufficiale francese ha ricordato le attività di addestramento “di alto valore e livello” fatte dall’operazione che ha preceduto Irini, vale a dire la missione Sophia, dal 2016 al 2019, spiegando come l’Europa sia in grado di fornire un “valore aggiunto” in settori come il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e la protezione dei minori. Il vice comandante ha sottolineato come tra i compiti di Irini via sia anche “lo smantellamento del modello di business del traffico di esseri umani”. Oggi, ha detto Martinet, la principale rotta usata dai migranti per entrare in Europa passa dal Mediterraneo centrale. “La Marina libica e la Guardia costiera libica salvano circa il 50 per cento dei migranti che cercano di raggiungere l’Europa via mare. Un crescente numero di migranti sta partendo dalla Libia nel 2021, a seguito del trend osservato nel 2020. Abbiamo riscontrato che la pandemia è stata direttamente o indirettamente responsabile di questo incremento significativo”, ha detto ancora il contrammiraglio. Tale aumento, secondo il vice operation commander, potrebbe essere dovuto ad almeno due fattori: da una parte “una riduzione del controllo della costa libica da parte delle legittime autorità libiche”; dall’altra le condizioni dei centri di detenzione definite “inadatte”. (segue) (Res)