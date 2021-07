Mediterraneo: Road to Shade Med, migrazioni e traffici illeciti al centro dell’ultimo webinar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario avere una comunanza di intenti a livello europeo per raggiungere la stabilità nell'area e Irini svolge il suo compito di sicurezza proprio con questo intento", ha detto da parte sua Pierluigi Montalbano, direttore del Master in migrazioni e sviluppo dell’Università La Sapienza. “Le persone costrette a fuggire in cerca di sicurezza possono diventare vittime della tratta di esseri umani. L'accesso alla protezione internazionale è un'ancora di salvezza. L’Unhcr lavora per fornire protezione e assistenza ai sopravvissuti e per trovare soluzioni”, ha detto Chiara Cardoletti, rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr). (segue) (Res)