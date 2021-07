Mediterraneo: Road to Shade Med, migrazioni e traffici illeciti al centro dell’ultimo webinar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel, l’Europa sta considerando di sviluppare una “strategia appropriata a lungo termine realmente sostenibile”, perché con “una logica di tipo emergenziale non andiamo da nessuna parte”. La Del Re ha parlato della necessità di portare “un cambiamento permanente nella regione”, aiutando anche le forze di sicurezza locali a sviluppare le proprie capacità. Del Re ha parlato di una vera e propria “rivoluzione” nell’approccio dell’Europa ai Paesi europei: un approccio bastato in particolare sul concetto della responsabilità condivisa. “Non parliamo più di Paesi terzi o di Paesi in via di sviluppo, ma di partner”, ha detto ancora Del Re. (segue) (Res)