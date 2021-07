Mediterraneo: Road to Shade Med, migrazioni e traffici illeciti al centro dell’ultimo webinar (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Sahel dovrebbe essere considerata come “la vera frontiera meridionale dell’Europa”, un’area “particolarmente e strategicamente cruciale per l’Unione Europea e i nostri Paesi in generale”, ha aggiunto Del Re. L’ex vice ministra degli Esteri dell’Italia ha sottolineato come il Sahel costituisca un vero e proprio “hub” per il movimento di persone, merci, traffici in generale ma anche idee. Quanto alle migrazioni, Del Re ha auspicato un “cambio di narrativa” sul tema, spiegando come la Libia sia solo l’ultima tappa di una delle numerose rotte in Africa. “La maggior parte delle migrazioni in Sahel sono intra-regionali e legali, grazie all’esistenza di protocolli d’intesa sulla libertà di movimento”, ha aggiunto Del Re, ricordando come le migrazioni interne all’Africa occidentale siano “sette volte” più grandi delle migrazioni verso l’Europa: “Questo ci fa capire quanto grande sia il fardello che alcuni Paesi devono sopportare”, ha detto ancora Del Re. (segue) (Res)