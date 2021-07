Mediterraneo: Road to Shade Med, migrazioni e traffici illeciti al centro dell’ultimo webinar (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corridoi umanitari europei, secondo Del Re, rappresentano la “migliore soluzione” per affrontare in modo sicuro il dossier dei flussi migratori dall’Africa verso l’Europa. “La cosa interessante per noi è sapere chi arriva dal Sahel e chi parte della Libia in particolare (...) attraversando il Mediterraneo e mettendo a rischio la propria vita”, ha detto Del Re, spiegando come vi siano diversi programmi di “buona cooperazione” al livello bilaterale come, ad esempio, tra l’Italia e il Niger, un Paese “tra i più cooperativi e che dovremmo elogiare”. L'istituzione di corridoi umanitari europei potrebbe risolvere alla radice il problema, trasferendo in Europa "in modo sicuro" persone vulnerabili precedentemente identificate per poi integrale nelle società ospitanti. "Questa è solo una delle possibilità. Da parte mia, mi sto battendo per i corridoi umanitari europei", ha concluso Del Re. (Res)